Германия

Хавбек мюнхенского клуба поделился мыслями о поединке со "шмелями".

Полузащитник Баварии Томас Мюллер прокомментировал эффектную победу над Боруссией Д в матче 24-го тура Бундеслиги.

"Качество на месте — идентичность, агрессия и дух. Мы всегда верим в то, что мы можем перевернуть ход встречи. Но в то же самое время это требует большого затрата сил и совершенно не входило в наш план на матч.

Совершенно не здорово чувствовать, что команда прибавляет только после пропущенного гола. Боруссия Дортмунд реализовала первые два момента в голы.

После 2:1 мы почувствовали зажигание, интенсивность в единоборствах была очень хорошей. Это выбило Дортмунд из колеи. Мы оказывали давление, хотя третий мяч удалось забить довольно поздно. Для нас это важная победа", приводит слова немца официальный сайт Баварии.

Ранее полузащитник дортмундской Боруссии Марко Ройс раскритиковал работу судейской бригады в матче с Баварией.

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