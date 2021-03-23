ЧМ-2022. Отбор

Польский нападающий рассказал о своем подходе к тренировочному процессу, а также обсудил своего возможного сменщика в Баварии.

Накануне отъезда в лагерь своей национальной команды, польский нападающий мюнхенской Баварии Роберт Левандовски провел беседу с легендарным немецким полузащитником Лотаром Маттеусом в рамках большого интервью изданию Sport Bild.

В частности, бывшего футболиста интересовало мнение игрока "Красной машины" о его возможном преемнике в мюнхенском клубе: "Футбол нынче быстро меняется. Период в один-два года в этом контексте имеет большое значение. Очевиден вопрос: "Готов ли клуб к тому, что я однажды его покину?". На рынке есть достаточно прекрасных исполнителей на моей позиции, но так, чтобы кто-то полностью совпадал с моими навыками и характеристиками, я не могу никого назвать".

Маттеус после подобного ответа не постеснялся напрямую спросить собеседника о кандидатуре норвежского форварда дортмундской Боруссии Эрлинга Холанда на эту роль, на что сразу получил исчерпывающую реплику: "Сейчас, он — игрок Боруссии Дортмунд, и я совершенно ничего не знаю о его дальнейших планах в карьере. Но одно могу сказать точно — Эрлинг очень хороший игрок. Не хочу влезать ни в какие отношения между клубами".

Когда Левандовски попросили провести непосредственное сравнение между ним и футболистом "шмелей", то поляк отметил следующее: "Детали имеют важное значение в футболе. Нет разницы, 20 или 30 вам лет. Важно то, как вы работаете над собой. Пример: Когда я только попал в Баварию, там был Хаби Алонсо. Помню, что первые две-три недели я только и делал, что тренировал с ним длинный пас.

Десять из десяти его передач пришли мне в ноги. Когда же я пытался что-то сделать, то мазал три из четырех попыток. Всегда хотел отдавать идеальные передачи, как Хаби. Но ничего, два-три месяца работы, и все пошло как по маслу. Теперь и у меня десять из десяти, бам-бам-бам! (смеется). Вот эти мелочи и имеют значение на поле".

О возможном варианте продолжения карьеры в МЛС Левандовски решил долго не разглагольствовать: "Я не могу ответить на этот вопрос на сегодняшний день. Важно то, сколько я еще смогу играть на высоком уровне, а также то, в каком ментальном состоянии я буду находиться. В целом, не думал об этом".

Не осталось в стороне и возможное превосходство поляка над рекордом Герда Мюллера в 40 голов за сезон: "Я был бы невероятно горд от этого факта, но Герд Мюллер всегда будет Гердом Мюллером — ему нет равных. Кроме того, до его рекорда мне еще достаточно далеко, поэтому я не особо переживаю по этому поводу. Работаю на благо команды. Другое дело, если бы оставалось один-два гола до это показателя — тогда можно было бы о чем-то говорить".

Относительно шансов сборной Польши на грядущем Евро-2022 лидер "бело-красных" сказал следующее: "У нас новый тренер. Мы играем против Швеции, Испании и Словакии. В 2016 году все было продумано до мелочей. У нас была команда, которая могла выйти в полуфинал. Мы хотим, чтобы наши фанаты гордились нами".

Во время мартовских поединков национальных сборных, Польшу ожидают противостояния против Венгрии, Андорры и Англии.