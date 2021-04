Бавария в текущем сезоне забила больше всех в ТОП-5 чемпионатах Европы, сообщает статистический портал Squawka.

Подопечные Ханси Флика отметились 78 забитыми голами, тогда как ближайшие соперники, Барселона и ПСЖ, забили по 67 голов.

Отметим, что в этом рейтинге нашлось место и для Аталанты, которая забила 65 голов.

Most goals scored in Europe’s top five leagues this season:



◉ Bayern Munich (78)

◎ Barcelona (67)

◎ PSG (67)

◎ Atalanta (65)

◎ Inter (65)

◎ Man City (64)

◎ Monaco (60)

◎ Lyon (59)

◎ Napoli (58)

◎ Man Utd (56)



