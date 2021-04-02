Мюнхенцы радуют своих фанатов большим количеством голов.
Левандовски и Гнабри, getty images
02 апреля 2021, 00:24
Бавария в текущем сезоне забила больше всех в ТОП-5 чемпионатах Европы, сообщает статистический портал Squawka.
Подопечные Ханси Флика отметились 78 забитыми голами, тогда как ближайшие соперники, Барселона и ПСЖ, забили по 67 голов.
Отметим, что в этом рейтинге нашлось место и для Аталанты, которая забила 65 голов.
Напомним, что Вест Хэм чаще всех в ТОП-5 чемпионатов Европы попадает в каркас ворот.