Германия

Флориан Кохфельдт постарается сохранить для "музыкантов" место в первой Бундеслиге.

Полуфинал Кубка Германии против РБ Лейпциг должен был стать последним для Флориана Кохфельдта на посту главного тренера Вердера, однако руководство клуба оценило то, как команда сражалась за выход в финал, и решило дать наставнику шанс.

После того, как РБ Лейпциг лишь в компенсированное время овертайма вырвал победу, директор Вердера Франк Бауманн официально объявил, что Кохфельдт продолжит работу.

"Флориан остается в команде. Перед нами стоит задача сохранить место в первой Бундеслиге, и я уверен, что он сможет это сделать", – цитирует Бауманна Kicker.

До финиша чемпионата Германии Вердеру, идущему на 14-м месте, остается сыграть три матча, при этом "музыканты" лишь на одно очко оторвались от зоны плей-офф на вылет.