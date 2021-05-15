Германия

На вакантное место претендуют четыре специалиста.

Шальке продолжает поиски нового главного тренера команды для следующего сезона, который немецкий клуб проведет во второй Бундеслиге. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, руководство "кобальтовых" рассматривает на вакантную должность четверых специалистов — Сандро Шварца (Динамо Москва), Доменико Тедеско (Спартак Москва), Штефана Ляйтля (Гройтер Фюрт) и Бруно Лаббадию, который в настоящее время находится в статусе безработного.

В настоящее время Шальке руководит Димитрос Граммозис, который возглавил команду в марте этого года.

После 32 матчей Шальке набрал всего лишь 13 очков и находится на последнем месте в турнирной таблице Бундеслиги.

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