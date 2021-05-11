Германия

Команда из Гельзенкирхена на называет имена заболевших.

Два игрока Шальке сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Оба футболиста, имена которых не называются, отправлены на самоизоляцию и не испытывают симптомов.

Тесты остальных игроков и членов клуба отрицательные.

Напомним, Шальке проводит провальный сезон и находится на последнем месте в турнирной таблице Бундеслиги и уже не имеет шансов на сохранение прописки в высшем дивизионе.

Ближайший матч Шальке проведет против Герты — 12 мая. Начало встречи в 19:00 по киевскому времени.

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