Германия

Новое соглашение с футболистом сборной Германии рассчитано до лета 2025 года.

Полузащитник Йосуа Киммих поставил свою подпись под новым контрактом с Баварией. Об этом сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

Новое соглашение с 26-летним хавбеком рассчитано до лета 2025 года.

Киммих перебрался в Баварию из Лейпцига в 2015 году. На его счету 264 поединка и 30 забитых мячей.

"Главная причина, по которой я решил продлить контракт, это потому что каждый день здесь в Баварии я испытываю радость. Я играю в команде, с которой я могу добиться всего. Многие мои партнеры по команде стали для меня настоящими друзьями.

Я начал играть в футбол, потому что это весело. Я по-прежнему считаю, что еще не достиг финальной точки в своем развитии, и я уверен в том, что в Баварии в следующие годы многое возможно. И самое главное, что моя семья чувствует себя здесь как дома. Мюнхен стал для меня вторым домом. Тот микс, который есть здесь у нас, невозможно найти где-либо еще во всем мире", — сказал Киммих в интервью клубной пресс-службе.