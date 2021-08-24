Французский защитник восстановился после травмы.
Лукас Эрнандес, ФК Бавария
24 августа 2021, 17:59
Защитник Баварии Лукас Эрнандес вернулся к тренировкам с мюнхенским клубом. Об этом сообщает пресс-служба чемпионов Германии.
Напомним, 25-летний француз перенес операцию на колене из-за надрыва мениска в начале июля. Футболист получил травму в расположении сборной Франции.
Уже завтра, 25 августа, Бавария проведет поединок 1/32 Кубка Германии против Бремера.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.