Германия

Французский защитник восстановился после травмы.

Защитник Баварии Лукас Эрнандес вернулся к тренировкам с мюнхенским клубом. Об этом сообщает пресс-служба чемпионов Германии.

Напомним, 25-летний француз перенес операцию на колене из-за надрыва мениска в начале июля. Футболист получил травму в расположении сборной Франции.

Уже завтра, 25 августа, Бавария проведет поединок 1/32 Кубка Германии против Бремера.

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