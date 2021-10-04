Германия

Наставник мюнхенского клуба поделился своими мыслями после первого поражения в сезоне.

Главный тренер Баварии Юлиан Нагельсманн прокомментировал первое поражение мюнхенского клуба в нынешнем сезоне, которое произошло в матче седьмого тура немецкой Бундеслиги против Айнтрахта (1:2).

"Поражения всегда причиняют боль, но сегодняшнего поражения можно было избежать. У нас было достаточно моментов, чтобы забить. В конце концов, мы пропустили классический гол от Костича, которого можно было избежать. Кевин Трапп провел очень хорошую игру. Моменты у нас были, реализовать не смогли, поэтому проиграли.

Если посмотреть на статистику, у нас было 20 ударов против 5 у них. Заслужили ли мы большего от игры? Это не имеет значения. В конце концов, мы проиграли. Теперь мы должны проанализировать, что не так, и с нетерпением ждать следующей игры в Леверкузене против Байера после международного перерыва", — приводит слова Нагельсманна Bayern & Germany.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Бавария — Айнтрахт.