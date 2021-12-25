Германия

У польского форварда лучший рейтинг среди игроков топ-5 лиг Европы.

Авторитетный статистический портал WhoScored представил список из пяти лидеров по среднему рейтингу за 2021 год среди игроков из топ-5 лиг Европы.

Лучшим стал нападающий сборной Польши и мюнхенской Баварии Роберт Левандовски, рейтинг которого составил 8,08 балла.

Второе место занял вингер Ливерпуля Мохамед Салах — 7,89 балла, а тройку лучших замкнул форвард ПСЖ Килиан Мбаппе — 7,80.

Топ-5 дополнили нападающий мадридского Реала Карим Бензема — 7,75 и полузащитник Милана/Интера Хакан Чалханоглу — 7,48.

Ранее портал Goal.com опубликовал символическую сборную лучших футболистов по итогам первой половины сезона-2021/22.