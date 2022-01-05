Германия

Канадский защитник отправился на самоизоляцию.

Защитник мюнхенской Баварии Альфонсо Дэвис заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба немецкого клуба.

21-летний канадец сдал положительный тест на коронавирус. Он чувствует себя хорошо и в настоящее время ушел на самоизоляцию.

В нынешнем сезоне Дэвис провел 23 поединка, в которых отметился шестью ассистами.

Отметим, что с начала 2022 года уже девять игроков Баварии заразились коронавирусом. Помимо Дэвиса, в этот список входят Мануэль Нойер, Кингсли Коман, Корентен Толиссо, Омар Ричардс, Лукас Эрнандес, Танги Ньянзу, Лерой Сане и Дайот Упамекано.

Ранее сообщалось, что Бундеслига отказала Баварии в переносе матча против Боруссии М.