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Хавбек Дніпра-1 висловився напередодні матчу збірної України.

Півзахисник Дніпра-1 та збірної України Олександр Піхальонок прокоментував майбутній товариський матч із менхенгладбахською Боруссією.

"Це важко, тому що навантаження великі, але я трішки тренувався на базі Руху. Я прибув із фізичними кондиціями на 30-40%. Зараз набираю і намагатимуся вийти на пік форми.

Щоранку я встаю, вмикаю телефон і дивлюся, що відбувається в нашій країні. Ми готуємось до дуже важкого матчу проти шотландців. Дуже мріємо потрапити до Катару.

Боруссія М грає майже так само, як і збірна Шотландії. Це відповідний суперник. Зрозуміло, що напруження буде не те, але викладатимемося на всі 100%", - наводить слова Піхальонка ТК Футбол 1/2/3.

Зазначимо, що Піхальонок потрапив у заявку із 20 футболістів, які зможуть зіграти проти Борусії.

Збірна України зустрінеться з Боруссією о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.