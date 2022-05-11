ЧМ-2022. Отбор

Було визначено склад суддівської комісії на товариську гру.

Лічені години залишаються до початку товариської зустрічі між менхенгладбахською Боруссією та збірною України на стадіоні Боруссія Парк, яка стане для "синьо-жовтих" першою в 2022 році.

Тренерський штаб під керівництвом Олександра Петракова вже визначився із заявкою на прийдешню гру, а сам головний тренер, разом із півзахисником Сергієм Сидорчуком, напередодні взяли участь у обговорені стану команди перед майбутньою грою.

Із точки зору офіційної частини, залишалося призначити дійових осіб матчу з точки зору арбітражу.

Організатори сформували інтернаціональну суддівську бригаду, до якої ввійшли три представники Німеччини: Даніель Зіберт (Берлін) у якості головного рефері, та Марк Борщ (Менхенгладбах) та Маркус Шуллер (Коршенброх) у якості лінійних арбітрів.

Четвертим рефері буде наш співгромадянин — Денис Шурман із Київської області.

Зауважимо, що в поточному сезоні Зіберт працював на останньому на сьогоднішній день Der Klassiker поміж Боруссією Д та Баварією, а також матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА поміж Атлетіко та Манчестер Сіті.

Матч Боруссія М — Україна відбудеться 11 травня, о 21:30 за київським часом.