ЧМ-2022. Отбор

Нападнику команди Петракова потрібно додаткове відновлення.

Збірна України завершує процес підготовки до визначної події — товариського матчу проти менхенгладбахскої Боруссії, який стане першим для Головної команди країни в 2022 році.

Боруссія М — Україна. Напередодні

Днем раніше, під наглядом головного тренера Олександра Петракова "синьо-жовті" провели заключне тренування на полі стадіону Боруссія Парк, за підсумком якого керманич команди та півзахисник Сергій Сидорчук розповіли про свої очікування від майбутнього протистояння.

За підсумками тренування можна було зробити висновок, що в прийдешній грі вболівальники не зможуть побачити нападника київського Динамо Віктора Циганкова, якому знадобився додатковий час на відновлення від пошкодження.

Окрім цього, півзахисник Олексій Гуцуляк потребує двотижневого лікування, через що найближчим часом залишить розташування збірної України.

Нагадаємо, що матч Боруссія М — Україна відбудеться о 21:30 за київським часом.