ЧМ-2022. Отбор

Тренерський штаб збірної визначився з переліком виконавців.

Збірна України посилено готується до товариської зустрічі проти менхенгладбахської Боруссії, яка стане для неї першим матчем у 2022 році, а також черговим кроком на шляху до визначального матчу кваліфікації до чемпіонату світу-2022 проти Шотландії.

Зокрема, тренерський штаб "синьо-жовтих" на чолі з головним тренером Олександром Петраковим за кілька годин до початку гри визначив для себе перелік із 20 виконавців, які матимуть змогу з’явитися на полі Боруссія Парк.

Заявка збірної України:

Воротарі: 1. Георгій Бущан, 12. Андрій Пятов, 23. Дмитро Різник;

Захисники: 2. Валерій Бондар, 3. Олександр Сирота, 4. Денис Попов, 13. Ілля Забарний, 15. Юхим Конопля, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко;

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 8. Олександр Піхальонок, 9. Сергій Булеца, 10. Микола Шапаренко, 14. Віталій Буяльський, 17. Михайло Мудрик, 19. Денис Гармаш;

Нападники: 7. Артем Довбик, 11. Артем Бєсєдін.

Нагадаємо, що до остаточного переліку доступних гравців для прийдешньої гри не потрапив через травму півзахисник Віктор Циганков.

Матч Боруссія М — Україна відбудеться 11 травня, о 21:30 за київським часом.