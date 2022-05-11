ЧМ-2022. Отбор

Football.ua представляє анонс товариського поєдинку між Боруссію М та національною збірною України.

Десь в паралельній реальності в ідеальному світі, де не існує росії, українські футболісти зараз би догравали чемпіонат України та знали, чи вдалося їм два місяці назад кваліфікуватися на чемпіонат світу 2022-го року у Катарі.

Але, на жаль, реальність така, що Україна на північному кордоні все ж таки має хворого сусіда, який після 24-го лютого перевернув нормальне життя всіх українців, в тому числі і футбольне. А тому поборяться за своє право виступати на чемпіонаті світу наші хлопці лише на початку червня.

Боруссія М — Україна

11 травня, 21:45. Менхенгладбах, Боруссія-парк. Трансляція на телеканалах: Індіго ТV та Футбол 1, а також на Youtube-каналі УАФ.

Українці, які грають на батьківщині, вже майже півроку не мають офіційних матчів. Футболісти Динамо і Шахтаря отримали можливість покинути межі країни і провести ряд благодійних матчів на підтримку нашої країни та нашої армії. Всі вони вже знаходяться в розташуванні національної збірної України, а також гравці інших українських клубів: Дмитро Різник, Олексій Гуцуляк та динамівець Сергій Булеца, який цей сезон виступав за луганську Зорю на правах оренди.

Олександр Петраков отримав у своє розпорядження всіх українських збірників, за винятком хлопців, які виступають за кордоном. Вони приєднаються до збірної дещо пізніше.

Збірна України проведе досить нетиповий для себе матч, тому що в суперниках буде не збірна, а клуб. Цим клубом стане Боруссія із Менхенгладбаха. Підопічним Аді Хюттера ще доведеться провести на вихідних останній тур чемпіонату Німеччини. З турнірної точки зору Боруссія вже немає змоги потрапити в єврокубки та не може вилетіти. Проте, може понизитись з 10-го місця на 13. А тому цілком можливо, що в матчі проти збірної України ми не побачимо повністю бойового складу. Напевне, ігрову практику отримають в тому числі гравці, які не доотримували її протягом сезону.

Що стосується суперника збірної України, то наші вболівальники добре пам’ятають, як відносно нещодавно донецький Шахтар в двох матчах сумарно програв 0-10. Але слід зазначити, хоча це було не так і давно, німецька команда з тих пір зазнала значних змін.

Для тренерського штабу української збірної в даний час абсолютно неважливо, з ким провести товариську, аби команда була плюс-мінус високого рівня. Як зазначив Олександр Петраков, для наших хлопців всі ці ігри зараз будуть мати вагу офіційних, оскільки тільки через них є можливість підготуватись до гри проти Шотландії.

Українські збірники плідно працюють і розуміють, що до гри з шотландцями слід набрати гарну фізичну форму. Як зауважив захисник Динамо Олександр Сирота, всі розуміють, що проти Шотландії дуже виснажлива гра і до неї слід підійти в хороших кондиціях. Саме для цього і буде проведено гру проти Боруссії. З точки зору психології і гарної атмосфери всередині команди, звісно необхідно перемагати, але це не головне завдання на цей матч.

Головним питанням є, як збирається грати Олександр Петраков? За своєю улюбленої схемою в три центральні захисники чи все ж по більш зручній 4-3-3, яка принесла українцям бажаний результат в заключних матчах відбіркового циклу?

Скоріш за все, Олександр Васильович віддасть перевагу 4-3-3. Однак, тоді є невеликі проблеми на правому фланзі півзахисту, де невеликі ушкодження мають одразу два гравці: Віктор Циганков та Олексій Гуцуляк. Проте, там може зіграти Олександр Караваєв. Хоча, всі ми пам’ятаємо, яку критику він отримав від головного тренера на свою адресу після матчу проти Казахстану на виїзді.

Орієнтовні склади

Боруссія М: Зоммер — Бенсабаїні, Гінтер, Байер — Скаллі, Хофманн, Коне, Нец — Херманн, Нос — Плеа.

Україна: Бущан — Конопля, Забарний, Попов, Матвієнко — Степаненко, Шапаренко, Буяльський — Караваєв, Мудрик — Довбик.