Німеччина 30 липня 2022, 15:02 Анхеліньо залишить Лейціг Перехід відбудеться цього трансферного вікна. Анхеліньо, Getty Images 30 липня 2022, 15:02 Лівий оборонець Лейпціга Анхеліньо залишить німецький клуб цього літа. Про це повідомляє відомий футбольний інсайдер Ніколо Скіра. Однак, це станеться тільки після приходу Давіда Раума з Хоффенхайма. Раніше повідомлялося, що клуби вже домовилися про трансфер. Зазначимо, 30 липня о 21:30 за київським часом "редбуллівці" зіграють проти Баварії у матчі Суперкубку Німеччини. На нашому сайті доступна онлайн трансляція матчу. Люди Анхеліньо Команди РБ Лейпциг Джерела Твітер Ніколо Скіри Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте