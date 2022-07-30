Німеччина

Перехід відбудеться цього трансферного вікна.

Лівий оборонець Лейпціга Анхеліньо залишить німецький клуб цього літа. Про це повідомляє відомий футбольний інсайдер Ніколо Скіра.

Однак, це станеться тільки після приходу Давіда Раума з Хоффенхайма. Раніше повідомлялося, що клуби вже домовилися про трансфер.

Зазначимо, 30 липня о 21:30 за київським часом "редбуллівці" зіграють проти Баварії у матчі Суперкубку Німеччини. На нашому сайті доступна онлайн трансляція матчу.