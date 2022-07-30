Лівий оборонець Лейпціга Анхеліньо залишить німецький клуб цього літа. Про це повідомляє відомий футбольний інсайдер Ніколо Скіра

Однак, це станеться тільки після приходу Давіда Раума з Хоффенхайма. Раніше повідомлялося, що клуби вже домовилися про трансфер. 

Зазначимо, 30 липня о 21:30 за київським часом "редбуллівці" зіграють проти Баварії у матчі Суперкубку Німеччини. На нашому сайті доступна онлайн трансляція матчу.