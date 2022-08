Період виступів німецького 26-річного форварда Тімо Вернера за лондонський Челсі, схоже, закінчився.

Як повідомляє Фабріціо Романо, нападник повернувся у Лейпциг, звідки переїжджав у Англію у 2020 році.

Вже відомо що це буде трансфер а не оренда. Зараз клуби обговорюють останні деталі майбутнього трансферу.

Leipzig are set to sign Timo Werner from Chelsea, here we go! Been told it will be a permanent deal and NOT loan. Werner will leave Chelsea. 🚨⚪️🔴 #CFC



First call @Plettigoal today, now final details being discussed — it’s done, personal terms are agreed since 1 month. pic.twitter.com/RCnqNZAUFZ