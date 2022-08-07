Футболіст буде знову виступати у Німеччині.
Тімо Вернер, Getty Images
07 серпня 2022, 14:59
Період виступів німецького 26-річного форварда Тімо Вернера за лондонський Челсі, схоже, закінчився.
Як повідомляє Фабріціо Романо, нападник повернувся у Лейпциг, звідки переїжджав у Англію у 2020 році.
Вже відомо що це буде трансфер а не оренда. Зараз клуби обговорюють останні деталі майбутнього трансферу.
Нагадаємо що два роки тому Челсі купляв нападника збірної Німеччини за 53 мільйони євро.
У "синій" футболці Тімо провів 89 матчів, забив 23 голи та віддав 16 гольових передач в усіх змаганнях.