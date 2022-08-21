До вашої уваги найкращі моменти матчу німецької Бундесліги.
Уніон з фанатами після матчу, Getty Images
21 серпня 2022, 09:16
У матчу третього туру німецької Бундесліги столичний Уніон Берлін створив справжню сенсацію, обігравши РБ Лейпциг з мінімальним рахунком.
Таким чином, берлінці розділяють лідерство у чемпіонаті з менхенгладбахською Боруссією та Майнцом, хоча Баварія має гру у запасі. "Редбуллівці" ж стартувати дуже провально: 3 матчі — лише 2 очки.
Огляд матчу:
Уніон Берлін — Лейпциг 2:1
Голи: Сібачо, 32, Беккер, 38 — Орбан, 83.
Уніон Берлін: Роннов — Діогу Лейте, Кнохе, Єккель — Р'єрсон (Гіселманн, 80), Хедіра, Тріммель — Хаберер (Торсбі, 74), Шафер (Харагуті, 74) — Беккер (Міхель, 74), Сібачо (Беренс, 62).
Лейпциг: Блазвіх — Гвардіол (Гальстенберг, 46), Орбан, Сімакан — Раум, Кампль (Айдара, 62), Лаймер (Андре Сілва, 71), Генріхс — Ольмо (Форсберг, 78) — Нкунку, Вернер.
Попередження: Роннов, Беренс — Кампль.