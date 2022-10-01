Німеччина

Німецький голкіпер поділився своїми думками після гри з Баєром.

Воротар Баварії Мануель Ноєр прокоментував перемогу своєї команди у матчі німецької Бундесліги проти Баєра (4:0).

"Це була правильна реакція з нашого боку на останні результати у чемпіонаті. Своєю грою ми показали, що повернулися на правильний шлях. Те, як ми сьогодні домінували на полі, залишило лише позитивні відчуття.

Необхідно продовжувати так само. Саме так ми хочемо зіграти проти чеської Вікторії. А потім з гарним настроєм вирушимо до Дортмунда і намагатимемося перемогти і там", – наводить слова Ноєра офіційний сайт клубу.

Після восьми ігор Баварія набрала 15 очок і посідає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини, відстаючи від Уніона на два бали, але берлінці мають гру в запасі.

Наступний матч Баварія проведе проти Вікторії у Лізі чемпіонів. Гра групового етапу пройде 4 жовтня о 19:45 за київським часом.