Німеччина

Хавбек мюнхенського клубу визнав свою помилку після матчу з "биками".

Півзахисник Баварії Йосуа Кімміх прокоментував нічийний результат у матчі 16 туру німецької Бундесліги проти Лейпцига (1:1), у якому його помилка призвела до пропущеного голу.

"Загалом гра була рівною. У першому таймі ми мали мало моментів, але ми мало що дозволяли супернику і заслужено повели в рахунку. І ми б перемогли, якби не моя помилка.

Баварія не найкраще володіла м'ячем, діяла трохи сумбурно. Загалом нічия – нормальний результат. Взяли одне очко. Тепер ми маємо спробувати розпочати нову переможну серію", — цитує Кімміха прес-служба клубу.

Після 16 турів Баварія очолює Бундеслігу, випереджаючи Фрайбург на п'ять балів, але суперник має гру в запасі. У Лейпцига 29 очок та третій рядок.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Лейпциг — Баварія.