Німеччина

Угода розрахована до червня 2026 року.

Інформація про продовження контракту між дортмундською Боруссією та 18-річним нападником Юссуфа Мукоко підтвердилася.

Як повідомляє офіційний сайт "джмелів", нова угода між клубом і футболістом розрахована до 30 червня 2026 року. Попри багато варіантів для продовження кар'єри, Мукоко прийняв рішення залишитися у рідній команді. Його нинішній контракт був розрахований до червня цього року.

"Юссуфа — винятковий гравець, якого ми самі виховали і в якому ми все ще бачимо величезний потенціал для розвитку. Тож я радий, що ми змогли переконати Юссуфу перед початком такої важливої ​​для нас другої половини сезону, що у нього найкращі перспективи у Боруссії Дортмунд і що його шлях ще буде дуже довгим. Для нас було важливо завершити перемовини цього тижня, щоб ми всі – і особливо Юссуфа – могли розпочати футбольний 2023 рік спокійно та повністю зосередженими на спортивних викликах" — сказав після укладання контракту легенда і спортивний директор Дортмунда Себастьян Кель.

Також офіційний сайт клубу з Рурського регіону передає слова самого футболіста. "Не секрет, що я почуваюся добре у Боруссії Дортмунд. Я грав у молодіжних командах, тут робив свої перші кроки у професійному футболі, і тепер я готовий зробити наступний крок у своєму розвитку разом із клубом. Я відчуваю довіру тренерського штабу, і у мене тут є середовище, в якому я можу ідеально розвиватися. Звичайно, інтерес інших клубів для мене є приємним, але у кінцевому підсумку це рішення серця. Вболівальники завжди підтримували мене, і я хочу щось віддячити їм і клубу".

Відзначимо, що у нинішньому сезоні Юссуфа провів у складі Боруссії 22 матчі, в яких забив 6 голів та віддав 6 асистів. Також він був у складі збірної Німеччини на чемпіонаті світу-2022, де з'явився на полі одного разу. Всього парубок провів у складі "Бундестім" 2 поєдинки.

Нагадаємо, раніше з'явилися чутки, що Мукоко є на 4 роки старшим за свій реальний вік.