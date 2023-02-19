Німеччина

Француз має безліч варіантів для продовження кар'єри.

Вболівальники гладбахської Боруссії схоже давно змирилися, що Маркус Тюрам не підписуватиме з клубом новий контракт. Тепер цей факт знайшов підтвердження і у словах керівництва клубу.

"Маркус Тюрам залише нас у якості вільного агента по завершенні сезону", — передає слова спортивного директора "жеребців" Роланда Віркуса футбольний журналіст Ніколо Скіра у своєму Твіттері.

У нинішньому сезоні син легенди світового футболу 14 м'ячів у 22 матчах в усіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що 25-річного форварда хочуть підписати три клуби з АПЛ, Атлетіко Мадрид і Баварія. Влітку до боротьби за Маркуса долучиться й міланський Інтер.

Нагадаємо, що у січні Тюрам відмовився переходити до Челсі і не став одним із численних новачків "синіх", придбаних ними цієї зими.