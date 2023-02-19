Німеччина

Лідер "роттен" вважає, що команда не заслужила на поразку.

Півзахисник Баварії Йозуа Кімміх прокоментував поразку від Боруссії Менхенгладбах в матчі 21 туру чемпіонату Німеччини (2:3).

"У нас був один чи два шанси, попри чисельну більшість суперника. Не думаю, що ми мали повернутися додому з нулем очок. Ми трималися непогано, це був рівний матч", — сказав Кімміх клубній пресслужбі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Боруссія М — Баварія у 21 турі Бундесліги-2022/23.

Раніше стало відомо, що Садіо Мане відновив повноцінні тренування.