Німеччина

Судячи з усього, головною метою мюнхенського клубу є чемпіонство в Бундеслізі.

Баварія може відправити головного тренера Томаса Тухеля у відставку за однієї умови. Про це повідомляє Goal.com.

За інформацією джерела, німецький фахівець може втратити своє місце лише в тому випадку, якщо Баварія не стане чемпіоном Бундесліги.

Зазначимо, що у семи матчах під керівництвом Тухеля Баварія тричі програла та двічі виграла. При цьому команда вилетіла із Кубка Німеччини та Ліги чемпіонів.

Також через поразку Майнцу, Баварія втратила перше місце в чемпіонаті, поступившись дортмундській Боруссії, від якої тепер відстає на один бал.

Зазначається, що за п'ять днів до матчу останнього туру Бундесліги (22 травня) керівництво клубу проведе зустріч, на якій остаточно зважиться доля Тухеля на посаді наставника команди.

Раніше повідомлялося, що Баварія не збирається звільняти Тухеля, незважаючи на невдалу серію клубу.