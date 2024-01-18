Німеччина

"Олдскульний" німець.

Нападник мюнхенської Баварії Томас Мюллер висловився з приводу сучасних професійнийх відносин між тренером та футболістом. Цитує ветерана Bild.

"Тут, у Баварії, ми знаходимося на вершині футбольного харчового ланцюжка. Тут немає місця фразі "він погано сприймає рішення тренера".

Я повинен бути чесним і сказати, що сьогоднішній футбол іноді занадто м'який для мене. У жорсткості є своя чарівність. Вона не обов'язково має бути нелюдяною, але тренерам має бути дозволено виявляти певний рівень жорсткості по відношенню до своїх гравців.

Як футболіст, ти маєш вміти миритися з цим, інакше далеко не підеш", — заявив досвідчений німець.

Цього сезону, Томас Мюллер зіграв за Баварію 20 матчів, забив два голи та віддав сім результативних передач.