Німеччина

Мюнхенська команда є рекордсменом за кількістю титулів у Бундеслізі.

Вчора, 1 березня, Баварія зіграла внічию з Фрайбургом (2:2) у матчі 24 туру німецької Бундесліги.

За інформацією OptaFranz, Баварія стала першим клубом в історії чемпіонату Німеччини, який зміг провести 2000 матчів.

Нагадаємо, Баварія є рекордсменом за кількістю завойованих титулів у Бундеслізі. На рахунку мюнхенського клубу 32 титули, у тому числі останні 11.

Після 24 ігор Баварія набрала 54 очки і посідає друге місце в Бундеслізі, відстаючи від Баєра на сім балів і "аптекарі" мають гру в запасі.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Фрайбург — Баварія.