Мюнхенська команда є рекордсменом за кількістю титулів у Бундеслізі.
Гравці Баварії, Getty Images
02 березня 2024, 10:40
Вчора, 1 березня, Баварія зіграла внічию з Фрайбургом (2:2) у матчі 24 туру німецької Бундесліги.
За інформацією OptaFranz, Баварія стала першим клубом в історії чемпіонату Німеччини, який зміг провести 2000 матчів.
Нагадаємо, Баварія є рекордсменом за кількістю завойованих титулів у Бундеслізі. На рахунку мюнхенського клубу 32 титули, у тому числі останні 11.
Після 24 ігор Баварія набрала 54 очки і посідає друге місце в Бундеслізі, відстаючи від Баєра на сім балів і "аптекарі" мають гру в запасі.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Фрайбург — Баварія.