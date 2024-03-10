Німеччина

Завершився передостанній поєдинок 25 туру чемпіонату Німеччини.

У рамках двадцять п'ятого туру німецької Бундесліги-2023/24 франкфуртський Айнтрахт приймав Гоффенгайм на Вальдштадіоні.

Відкрити рахунок у матчі досить швидко вдалося гостям — відзначився Брукс. У середині першого тайму він же отримав червону картку і залишив свою команду у меншості. Відновив паритет у зустрічі ще до перерви Кох.

По перерві Діна-Ебімбе вивів Айнтрахт вперед, а Гьотце вже невдовзі зумів подвоїти перевагу господарів поля. Завершувати поєдинок Гоффенгайму довелося вдев'ятьох — другу жовту картку отримав Кабак.

Таким чином, Айнтрахт (шостий) відірвався від Гоффенгайма (сьомого) у турнірній таблиці чемпіонату на 7 очок.

Айнтрахт — Гоффенгайм 3:1

Голи: Кох, 32, Діна-Ебімбе, 50, Гьотце, 64 — Брукс, 6

Айнтрахт: Трапп — Тута, Кох, Пачо — Діна-Ебімбе (Екітіке, 72), Скірі (Хасебе, 86), Ларссон (ван де Бек, 72), Нкунку — Шаїбі (Кнауфф, 42), Гьотце (Чендлер, 86) — Мармош

Гоффенгайм: Бауманн — Кабак, Грілліч (Адамс, 85), Брукс — Акпогума, Штах (Дрекслер, 72), Бекер (Бішоф, 85), Нсокі (Юрасек, 55) — Крамарич (Конте, 72) — Бебу, Баєр

Попередження: Шаїбі, ван де Бек — Кабак, Акпогума

Вилучення: Брукс, 22, Кабак, 78 (друга жовта картка)