Німеччина

Для німецького голкіпера це було перше вилучення у кар'єрі.

Воротар Баварії Мануель Ноєр пропустить два наступні матчі Кубку Німеччини через дискваліфікацію. Про це повідомляє прес-служба Німецького футбольного союзу.

Нагадаємо, 38-річний німець отримав пряму червону картку у матчі 1/8 фіналу Кубку проти Баєра (0:1).

Додамо, що отримана червона картка стала першою для Ноєра у його кар'єрі.

Таким чином, Мануель пропустить перший та другий раунди наступного розіграшу турніру.

Раніше стали відомі імена всіх чвертьфіналістів Кубку Німеччини-2024/25.