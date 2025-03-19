Німеччина

Німецький голкіпер продовжує відновлення після травми.

Воротар Баварії Мануель Ноєр може повернутися на поле наприкінці березня Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Нагадаємо, 38-річний німець травмувався у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Баєра, коли святкував забитий м'яч своєї команди.

За інформацією джерела, відновлення голкіпера відбувається за графіком і він може повернутися на поле в матчі проти Санкт-Паулі, який відбудеться 29 березня.

Також зазначається, що запасний воротар Баварії Йонас Урбіг пошкодив стопу, через що був змушений призупинити тренування на 4-5 днів.

Нинішнього сезону Ноєр провів 33 матчі, з яких 18 на нуль при 26 пропущених м'ячах. На рахунку Урбіга чотири матчі, з яких два на нуль за чотирьох пропущених м'ячів.