Німеччина

Досвідчений гравець продовжує відновлюватися після травми.

Участь голкіпера мюнхенської Баварії Мануеля Ноєра в наступних двох турах (27-28) Бундесліги-2024/25 під питанням, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

Гравець зазнав пошкодження в другому матчі проти леверкузенського Баєра в 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів, святкуючи взяття воріт у виконанні своїх одноклубників. На 58-й хвилині того поєдинку 38-річного німця замінив Йонас Урбіг, дебютувавши за "червоних".

У суботу, 22 березня, у клубі повідомили, що Ноєр візьме перерву через "реакцію в литкових м'язах". Таким чином наразі невідомо, чи допоможе він Баварії у домашньому матчі проти Санкт-Паулі (29.03) і виїзному поєдинку з Аугсбургом (04.04) у чемпіонаті Німеччини.

Участь голкіпера в першому, домашньому матчі 1/4 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів проти Інтера все ще можлива.

У всіх турнірах поточної кампанії на рахунку Мануеля 26 пропущених голів у 33-х поєдинках, 18 з яких були "сухими".