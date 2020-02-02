Италия

Football.ua представляет анонс матча 22-го тура чемпионата Италии между Ювентусом и Фиорентиной.

Матч 22-го тура первенства Серии А в Турине вряд ли решит исход чемпионской гонки или вынесет приговор осужденным на понижение в классе, но страсти, то пылающие, то тлеющие вокруг матчей Ювентуса и Фиорентины, заслуживают особенного внимания.

Ювентус — Фиорентина

Воскресенье, 2 февраля, 13:30. Турин, Альянц Стэдиум. Арбитр — Фабрицио Пасква. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Многие полагают, что непростым отношениям поклонников Фиорентины к коллегам из Ювентуса положил начало переход Роберто Баджо, который в 1990 году привел к введению во Флоренции на несколько дней чрезвычайного положения из-за уличных боев между местными тифози и отрядами полиции специального назначения.

На самом деле футбольная вражда зародилась чуть раньше, в сезоне-1981/82, когда "старая синьора" увела в последнем туре чемпионский титул из-под носа "фиалок" (конечно же, после победы за счет пенальти, который, конечно же, как уверены флорентийцы, назначил купленный туринцами судья).

Если же копнуть еще глубже, то Флоренция всегда чуть-чуть опережала Турин (и основана еще до Рождества Христова была на четверть века раньше, и все привилегии, которыми так гордились средневековые города, получала быстрее, да, в конце концов, современный итальянский язык считается основанным именно на тосканском диалекте, то есть флорентийцы куда более истинные итальянцы, чем уроженцы Пьемонта, чья столица поднялась благодаря выходцам из Франции — Савойской династии), но в новейшей истории приотстала от богатых северян-промышленников.

Естественно, все это вызывало зависть, питающую неприязнь, о которой туринцы, а особенно поклонники Ювентуса, и знать не знали, пока им об этом открыто не заявляли в лицо тосканцы во время визитов "старой синьоры" в их столицу. Поэтому для флорентийцев — это действительно очень принципиальные сражения, а для туринцев — лишь очередной "мальчик для битья" с амбициями гранда.

Впрочем, хватит лирики и перейдем к нынешнему противостоянию двух команд, решающих совершенно разные турнирные задачи.

В прошлом туре Ювентус получил шокирующую пощечину в Неаполе, и вместо того, чтобы оторваться от Интера, потерявшего два очка с Кальяри, лидер чемпионата позволил "змеям" подползти на расстояние всего одной победы. Естественно, на сей раз благодушного настроения от команды Маурицио Сарри ждать не приходится.

Фиорентина же пока не оправдывает ожиданий своего нового владельца Рокко Коммиссо. Американский магнат понял, что большие деньги не гарантируют мгновенного успеха в футболе и, похоже смирился, что с первой попытки Фиорентина не заявит о себе на всю Италию, не говоря уже о Европе. 14-е место — не повод для гордости, хотя к зоне еврокубков "скуадра виола" все-таки ближе (7 очков), чем к зоне вылета (10).

Под руководством Беппе Якини, сменившего на посту тренера Венченцо Монтеллу, в последних четырех турах команда не проиграла ни разу (2 ничьи, 2 победы, в том числе и над Наполи), но сейчас Фиорентина оказалась в состоянии не фатального, но все же чувствительного кадрового кризиса.

Миленкович и Касерес, два основных защитника, дисквалифицированы, Рибери травмирован, не известно, восстановится ли Кастровилли, а Боатенг в последний день трансферного окна отправился покорять Турцию (в Бешикташ).

Проблемы Ювентуса несколько иного характера. Травмированных и больных хватает и у туринцев (Данило, Хедира, Кьеллини, Демирал), но это не является бедой, учитывая длину скамейки запасных чемпиона. Настораживает поклонников «бьянконери» то, что им никак не удается хотя бы в нескольких матчах подряд увидеть в исполнении их любимцев обещанный с приходом Сарри яркий футбол.

Пока (за редким исключением) к просмотру доступны два варианта: изысканный и неторопливый, либо быстрый, но прямолинейный. И к тому, и к другому мастеровитые соперники постепенно начинают приноравливаться. Вот только попадет ли в число таких «умельцев» Фиорентина? Если судить по победе над Наполи — то да, если по последней ничьей с Дженоа — то нет.

Интересные факты

– Команды провели между собой 171 матч в различных турнирах: 81 победа Ювентуса, 34 — Фиорентины и 56 ничьих.

– В Серии А Ювентус принимал Фиорентину 80 раз: 54 победы, 6 поражений и 20 ничьих.

– Беспроигрышная домашняя серия Ювентуса в чемпионате составляет 31 матч.

– Ювентус выиграл восемь из последних десяти домашних матчей против Фиорентины во всех турнирах.

– Ювентус забивает не менее двух мячей в девяти из последних десяти матчей Серии А.

– Фиорентина не пропускает в последних трех матчах Серии А.

– Единственный матч из 30-ти под руководством Сарри во всех турнирах, в котором Ювентус не забил, был поединок против Фиорентины в первом круге 14 сентября — 0:0.

– В минувшем сезоне матч Ювентус — Фиорентина завершился со счетом 2:1.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Кьеллини, Демирал, Двнило, Хедира — Касерес, Миленкович, Рибери.

Под вопросом: Де Шильо, Пьянич — Кастровилли.

прогноз 2:0

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