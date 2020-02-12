Италия

Фиорентина будет искать другие варианты.

Один из главных планов владельца Фиорентины Рокко Коммиссо — построить новый современный стадион для команды — откладывается на неопределенное время.

Мэрия и городской совет Флоренции запросили за участок в районе Мерчафир цену (22 миллиона евро), которую клуб посчитал слишком высокой — сообщил официальный сайт Фиорентины.

От идеи строительства нового стадиона Фиорентина не отказывается и продолжит рассмотрение других вариантов.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.