Football.ua подводит итоги 23-го тура чемпионата Италии.
Пожалуй, давненько в Серии А не было тура, который бы вместил в себя столько неожиданностей и захватывающих дух событий, как 23-й.
Пять из десяти матчей завершились волевыми победами, в том числе и выигрыш Аталанты во Флоренции, который обеспечил гол Руслана Малиновского, "голиафы" допускали осечки в поединках с "давидами", самой яркой из которых стал провал Ювентуса в Вероне, а "вишенкой на торте" стало невероятное миланское дерби.
Результаты тура
ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 23 ТУР
07 ФЕВРАЛЯ 2020
08 ФЕВРАЛЯ 2020
09 ФЕВРАЛЯ 2020
Открыли яркий итальянский "карнавал" Рома и Болонья, и уже в пятницу стало ясно, что тур обещает не быть томным.
Римлянам явно нужен перерыв чтобы отдышаться и дать возможность восстановиться своим потерям, заполнившим лазарет. Вот уже второй тур подряд "волки" уступают хорошо организованному сопернику, которого не удается взять простым напором.
А поскольку перерыва не только не предвидится, но и уже в субботу "джаллоросси" предстоит встреча в Бергамо со своим основным конкурентом в борьбе за четвертое место — Аталантой, то Паулу Фонсеке не позавидуешь.
Болонья же подарила Синише Михайловичу, выписавшемуся из больницы, 100-ю победу в его тренерской карьере.
Что касается Аталанты, то ее выезд во Флоренцию завершился волевой победой и выходом на чистое четвертое место с преимуществом над Ромой в три очка, но команда Джан Пьеро Гасперини вновь не выглядела идеально.
Да, постепенно набирает форму Сапата, по-прежнему с полувзгляда понимают друг друга Гомес и Иличич, но сейчас нет того ощущения, что "богиня", даже пропустив первой, обязательно добудет победу.
Несмотря на игровое преимущество гостей, матч мог завершиться как в пользу Аталанты, так и Фиорентины, и особенно приятно, что решающее слово сказал вышедший на замену Руслан Малиновский, пушечным дальним ударом установивший окончательный счет.
Продолжилась серия волевых побед в матче Торино и Сампдории. Смена тренера "граната" пока существенных изменений не принесла, разве что после двух поражений с общим счетом 0:11 "быкам" удалось забить, вот только очков это Торино не добавило.
Завершал субботнюю программу матч в Вероне, куда наведался лидировавший на тот момент в чемпионате Ювентус. Забегая наперед, невольно задаешься вопросом: а стоило ли менять сладкое содержимое "конфеты" (череду чемпионских титулов) на яркую "обертку", особенно если ее до сих пор нет?
Слова Маурицио Сарри после матча о том, что из ошибок будут сделаны правильные выводы, что упорный труд принесет результаты и прочие банальные вещи воспринимаются как-то странно, учитывая, что Сарри приглашали в Ювентус для того, чтобы построить на приносившем победы фундаменте Массимилиано Аллегри красивую игру. Причем без потери, естественно, результата.
А что имеется на сегодняшний момент? К половине голов Ювентуса приложил ногу, голову и прочие части тела Криштиану Роналду, и кто знает, где бы сейчас находились "бьянконери", если бы не португальский гений?
Еще до того, как Роналду забил свой очередной мяч, Верона наглядно продемонстрировала разницу между командными действиями и действиями отдельных игроков, собранных в команду, а заодно и то, почему новичок Серии А забрался так высоко в турнирной таблице.
Да, комадда Ивана Юрича, безусловно, рисковала, пытаясь связать своей активностью соперника и не дать ему ни времени, ни пространства на организацию своих атак. Почему-то кажется, что год назад Ювентус бы просто "пожал плечами" и спокойно выжал бы результат.
Теперь же, уже ведя в счете, "старая синьора" лениво ожидала, что победа сама упадет ей в руки. Можно, конечно, сослаться на очередную травму едва вернувшегося в строй Дугласа Косты, но дело все в Вероне, которая, действуя по принципу "боритесь — поборете", добилась заслуженной, хоть и немного неожиданной победы.
Видимо, воодушевленные Вероной, с твердым намерением поправить свое турнирное положение вышли на поле все три обитателя зоны вылета, и все три вели в счете в своих матчах. Вот только добыть три очка удалось лишь Дженоа в матче против Кальяри, Брешия в компенсированное время упустила победу над Удинезе, а СПАЛ и вовсе проиграл Сассуоло.
А вот визит Лечче в Неаполь оказался более чем успешным. Учитывая победы Наполи в последних матчах чемпионата и Кубка Италии, фаворитом числился вице-чемпион, однако те, кто считал, что Дженнаро Гаттузо постепенно налаживает дела в команде, явно ошибались.
Скорее всего, дело в банальном везении. Как в "Илиаде" Гомера — посмотрели с утра боги на поле боя под стенами Трои и решили — а поможем-ка сегодня грекам (троянцам). И успех сопутствовал именно тем, кто был в фаворе у небожителей. На следующий день все повторялось с точностью до наоборот. Так вот в воскресенье кто-то посмотрел на Гаттузо с Олимпа и решил: "Пусть выкручивается сам"...
После матча, завершившегося со счетом 2:3, было с одной стороны смешно, с другой — неловко слушать рассказ тренера о том, что у его подопечных хрупкая психика, что они не уверенны в себе, что втроем не могут справиться с Лападулой (не Иммобиле, не Лукаку или Роналду — с Лападулой!) и при реализации моментов им просто не везет.
Проблемы Наполи очень далеки от нынешнего Лацио. Если кто-то посмеивался над "орлами" из-за ничьей с Вероной, то после того, как "мастиффы" придушили "зебр", стало ясно, что дело не в слабости Лацио, а в силе Вероны.
Нынешняя Парма тоже является крепким орешком, хотя травмы и ослабили команду. Но в данной ситуации Лацио наглядно продемонстрировал тем же Ювентусу и Наполи, что такое победа "на классе" и как ее добыть.
Обыграв Парму, "бьянкочелести" обошли Интер, вплотную приблизились к Ювентусу и с интересом (подогреваемым собственными турнирными задачами), как и вся Италия и половина планеты, ждяли Дерби делла Мадоннина.
Сам матч между Интером и Миланом превзошел все ожидания и по накалу страстей, и по спектру эмоций, которые довелось пережить поклонникам обеих команд.
Началось все с того, что Милан попросту подавил соперника своей активностью. И хотя после матча стали говорить, что все было так и задумано, и о гениальном плане Антонио Конте (измучить соперника бегом — как в знаменитом анекдоте), но по лицу тренера "нерадзурри", когда забивали Ребич с передачи Ибрагимовича, а потом и сам Златан, было видно, что что-то пошло не так.
Куда интереснее не то, что планировали оба тренера до матча, а что произошло в раздевалке Интера в перерыве. То ли Конте эмоционально спел там популярную в свое время в СССР песенку: "Парни, парни, это в наших силах...", то ли четко разложил план на второй тайм по полочкам в стиле прусских военных стратегов: "Die erste kolonne marschiert, die zweite kolonne marschiert...", но после перерыва началось совсем другое "кино".
Не прошло и десяти минут, как игроки Милана, явно намеревавшиеся играть по счету и не давать развернуться землякам, обнаружили, что счет-то уже равный... Стефано Пьоли можно было понять, когда после матча он сказал, что зол на своих игроков, но нити игры были окончательно потеряны "дьяволами" именно после голов Брозовича и Весино.
Да, мог оформить дубль Ибрагимович, попавший в штангу, были у "россонери" и другие моменты, но это уже была агония, и голы де Врея и Лукаку воспринимались незаинтересованными зрителями как должное.
По итогам тура на вершине стало очень тесно: Интер опередил Ювентус за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей, а Лацио отстает от этой парочки, на протяжении всего сезона сменяющей друг друга на первом месте, лишь на одно очко.
В следующем туре Лацио примет Интер, а Ювентус — Брешию. На бумаге у чемпиона неплохие шансы вернуть себе лидерство, но 23-й тур научил, что не стоит забегать наперед.
Интересные факты
– Жоао Педро (Кальяри) является самым результативным бразильцем в пяти ведущих европейских чемпионатах в сезоне-2019/20.
– Рома пропустила два или более мяча в первом тайме в двух матчах Серии А подряд впервые с марта 2005 года.
– Рома стала первой командой, в матчах против которой Болонья одержала 50 побед в чемпионате.
– Синиша Михайлович (Болонья) одержал 100-ю победу в Серии А в карьере тренера.
– Последней командой до Аталанты, которой удавалось забить 61 мяч в первых 23-х турах чемпионата, был Ювентус в сезоне-1959/60.
– Торино во второй раз в своей истории пропустил 14 мячей в трех матчах Серии А. В первый — в январе 1959 года.
– Криштиану Роналду стал первым игроком Ювентуса, которому удалось забивать в десяти турах чемпионата Италии подряд.
– В двух матчах против Вероны в нынешнем сезоне Ювентус нанес всего три удара в створ ворот соперника и забил три мяча (2:1 и 1:2).
– Беспроигрышная серия Лацио в чемпионате достигла 18-ти матчей — рекорд клуба.
– Златан Ибрагимович (Милан) в возрасте 38 лет и 129 дней стал самым возрастным автором Дерби делла Мадоннина в Серии А.
– Ромелу Лукаку стал шестым легионером Интера, которому удалось забить в своих первых двух миланских дерби подряд после Джоркаеффа, Роналдо, Симеоне, Ибрагимовича и Милито.
– Интер во второй раз в истории смог выиграть Дерби делла Мадоннина в Серии А, уступая по ходу матча 2 мяча (первый в ноябре 1949 года — 6:5).
– Интер впервые с 1983 года выиграл у Милана четыре матча подряд в Серии А.
– Интер в четвертый раз в своей истории проиграл лишь раз после первых 23-х туров Серии А. Предыдущие три раза (1988/89, 2006/07, 2007/08) завершились выигрышем чемпионского титула.
Сборная тура
Игрок тура
Гол тура
Руслан Малиновский (Аталанта) в ворота Фиорентины:
Турнирная таблица
|#
|
|10 ФЕВРАЛЯ 2020
|И
|В
|Н
|П
|ЗАБ
|ПРО
|РАЗН
|О
|ФОРМА
|1
|
|Интер
|23
|16
|6
|1
|48
|20
|28
|54
|
|2
|
|Ювентус
|23
|17
|3
|3
|44
|23
|21
|54
|
|3
|
|Лацио
|23
|16
|5
|2
|53
|20
|33
|53
|
|4
|
|Аталанта
|23
|12
|6
|5
|61
|31
|30
|42
|
|5
|
|Рома
|23
|11
|6
|6
|42
|30
|12
|39
|
|6
|
|Верона
|23
|9
|7
|7
|28
|24
|4
|34
|
|7
|
|Болонья
|23
|9
|6
|8
|37
|36
|1
|33
|
|8
|
|Кальяри
|23
|8
|8
|7
|38
|35
|3
|32
|
|9
|
|Парма
|23
|9
|5
|9
|31
|30
|1
|32
|
|10
|
|Милан
|23
|9
|5
|9
|25
|31
|-6
|32
|
|11
|
|Наполи
|23
|8
|6
|9
|36
|34
|2
|30
|
|12
|
|Сассуоло
|23
|8
|5
|10
|38
|38
|0
|29
|
|13
|
|Торино
|23
|8
|3
|12
|27
|42
|-15
|27
|
|14
|
|Фиорентина
|23
|6
|7
|10
|26
|34
|-8
|25
|
|15
|
|Удинезе
|23
|7
|4
|12
|20
|36
|-16
|25
|
|16
|
|Сампдория
|23
|6
|5
|12
|25
|38
|-13
|23
|
|17
|
|Лечче
|23
|5
|7
|11
|30
|44
|-14
|22
|
|18
|
|Дженоа
|23
|4
|7
|12
|24
|43
|-19
|19
|
|19
|
|Брешия
|23
|4
|4
|15
|21
|42
|-21
|16
|
|20
|
|СПАЛ
|23
|4
|3
|16
|17
|40
|-23
|15
|
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ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 24 ТУР
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ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 25 ТУР
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