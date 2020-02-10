Италия

Football.ua подводит итоги 23-го тура чемпионата Италии.

Пожалуй, давненько в Серии А не было тура, который бы вместил в себя столько неожиданностей и захватывающих дух событий, как 23-й.

Пять из десяти матчей завершились волевыми победами, в том числе и выигрыш Аталанты во Флоренции, который обеспечил гол Руслана Малиновского, "голиафы" допускали осечки в поединках с "давидами", самой яркой из которых стал провал Ювентуса в Вероне, а "вишенкой на торте" стало невероятное миланское дерби.

Результаты тура

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 23 ТУР

Открыли яркий итальянский "карнавал" Рома и Болонья, и уже в пятницу стало ясно, что тур обещает не быть томным.

Римлянам явно нужен перерыв чтобы отдышаться и дать возможность восстановиться своим потерям, заполнившим лазарет. Вот уже второй тур подряд "волки" уступают хорошо организованному сопернику, которого не удается взять простым напором.

А поскольку перерыва не только не предвидится, но и уже в субботу "джаллоросси" предстоит встреча в Бергамо со своим основным конкурентом в борьбе за четвертое место — Аталантой, то Паулу Фонсеке не позавидуешь.

Болонья же подарила Синише Михайловичу, выписавшемуся из больницы, 100-ю победу в его тренерской карьере.

Что касается Аталанты, то ее выезд во Флоренцию завершился волевой победой и выходом на чистое четвертое место с преимуществом над Ромой в три очка, но команда Джан Пьеро Гасперини вновь не выглядела идеально.

Да, постепенно набирает форму Сапата, по-прежнему с полувзгляда понимают друг друга Гомес и Иличич, но сейчас нет того ощущения, что "богиня", даже пропустив первой, обязательно добудет победу.

Несмотря на игровое преимущество гостей, матч мог завершиться как в пользу Аталанты, так и Фиорентины, и особенно приятно, что решающее слово сказал вышедший на замену Руслан Малиновский, пушечным дальним ударом установивший окончательный счет.

Продолжилась серия волевых побед в матче Торино и Сампдории. Смена тренера "граната" пока существенных изменений не принесла, разве что после двух поражений с общим счетом 0:11 "быкам" удалось забить, вот только очков это Торино не добавило.

Завершал субботнюю программу матч в Вероне, куда наведался лидировавший на тот момент в чемпионате Ювентус. Забегая наперед, невольно задаешься вопросом: а стоило ли менять сладкое содержимое "конфеты" (череду чемпионских титулов) на яркую "обертку", особенно если ее до сих пор нет?

Слова Маурицио Сарри после матча о том, что из ошибок будут сделаны правильные выводы, что упорный труд принесет результаты и прочие банальные вещи воспринимаются как-то странно, учитывая, что Сарри приглашали в Ювентус для того, чтобы построить на приносившем победы фундаменте Массимилиано Аллегри красивую игру. Причем без потери, естественно, результата.

А что имеется на сегодняшний момент? К половине голов Ювентуса приложил ногу, голову и прочие части тела Криштиану Роналду, и кто знает, где бы сейчас находились "бьянконери", если бы не португальский гений?

Еще до того, как Роналду забил свой очередной мяч, Верона наглядно продемонстрировала разницу между командными действиями и действиями отдельных игроков, собранных в команду, а заодно и то, почему новичок Серии А забрался так высоко в турнирной таблице.

Да, комадда Ивана Юрича, безусловно, рисковала, пытаясь связать своей активностью соперника и не дать ему ни времени, ни пространства на организацию своих атак. Почему-то кажется, что год назад Ювентус бы просто "пожал плечами" и спокойно выжал бы результат.

Теперь же, уже ведя в счете, "старая синьора" лениво ожидала, что победа сама упадет ей в руки. Можно, конечно, сослаться на очередную травму едва вернувшегося в строй Дугласа Косты, но дело все в Вероне, которая, действуя по принципу "боритесь — поборете", добилась заслуженной, хоть и немного неожиданной победы.

Видимо, воодушевленные Вероной, с твердым намерением поправить свое турнирное положение вышли на поле все три обитателя зоны вылета, и все три вели в счете в своих матчах. Вот только добыть три очка удалось лишь Дженоа в матче против Кальяри, Брешия в компенсированное время упустила победу над Удинезе, а СПАЛ и вовсе проиграл Сассуоло.

А вот визит Лечче в Неаполь оказался более чем успешным. Учитывая победы Наполи в последних матчах чемпионата и Кубка Италии, фаворитом числился вице-чемпион, однако те, кто считал, что Дженнаро Гаттузо постепенно налаживает дела в команде, явно ошибались.

Скорее всего, дело в банальном везении. Как в "Илиаде" Гомера — посмотрели с утра боги на поле боя под стенами Трои и решили — а поможем-ка сегодня грекам (троянцам). И успех сопутствовал именно тем, кто был в фаворе у небожителей. На следующий день все повторялось с точностью до наоборот. Так вот в воскресенье кто-то посмотрел на Гаттузо с Олимпа и решил: "Пусть выкручивается сам"...

После матча, завершившегося со счетом 2:3, было с одной стороны смешно, с другой — неловко слушать рассказ тренера о том, что у его подопечных хрупкая психика, что они не уверенны в себе, что втроем не могут справиться с Лападулой (не Иммобиле, не Лукаку или Роналду — с Лападулой!) и при реализации моментов им просто не везет.

Проблемы Наполи очень далеки от нынешнего Лацио. Если кто-то посмеивался над "орлами" из-за ничьей с Вероной, то после того, как "мастиффы" придушили "зебр", стало ясно, что дело не в слабости Лацио, а в силе Вероны.

Нынешняя Парма тоже является крепким орешком, хотя травмы и ослабили команду. Но в данной ситуации Лацио наглядно продемонстрировал тем же Ювентусу и Наполи, что такое победа "на классе" и как ее добыть.

Обыграв Парму, "бьянкочелести" обошли Интер, вплотную приблизились к Ювентусу и с интересом (подогреваемым собственными турнирными задачами), как и вся Италия и половина планеты, ждяли Дерби делла Мадоннина.

Сам матч между Интером и Миланом превзошел все ожидания и по накалу страстей, и по спектру эмоций, которые довелось пережить поклонникам обеих команд.

Началось все с того, что Милан попросту подавил соперника своей активностью. И хотя после матча стали говорить, что все было так и задумано, и о гениальном плане Антонио Конте (измучить соперника бегом — как в знаменитом анекдоте), но по лицу тренера "нерадзурри", когда забивали Ребич с передачи Ибрагимовича, а потом и сам Златан, было видно, что что-то пошло не так.

Куда интереснее не то, что планировали оба тренера до матча, а что произошло в раздевалке Интера в перерыве. То ли Конте эмоционально спел там популярную в свое время в СССР песенку: "Парни, парни, это в наших силах...", то ли четко разложил план на второй тайм по полочкам в стиле прусских военных стратегов: "Die erste kolonne marschiert, die zweite kolonne marschiert...", но после перерыва началось совсем другое "кино".

Не прошло и десяти минут, как игроки Милана, явно намеревавшиеся играть по счету и не давать развернуться землякам, обнаружили, что счет-то уже равный... Стефано Пьоли можно было понять, когда после матча он сказал, что зол на своих игроков, но нити игры были окончательно потеряны "дьяволами" именно после голов Брозовича и Весино.

Да, мог оформить дубль Ибрагимович, попавший в штангу, были у "россонери" и другие моменты, но это уже была агония, и голы де Врея и Лукаку воспринимались незаинтересованными зрителями как должное.

По итогам тура на вершине стало очень тесно: Интер опередил Ювентус за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей, а Лацио отстает от этой парочки, на протяжении всего сезона сменяющей друг друга на первом месте, лишь на одно очко.

В следующем туре Лацио примет Интер, а Ювентус — Брешию. На бумаге у чемпиона неплохие шансы вернуть себе лидерство, но 23-й тур научил, что не стоит забегать наперед.

Интересные факты

– Жоао Педро (Кальяри) является самым результативным бразильцем в пяти ведущих европейских чемпионатах в сезоне-2019/20.

– Рома пропустила два или более мяча в первом тайме в двух матчах Серии А подряд впервые с марта 2005 года.

– Рома стала первой командой, в матчах против которой Болонья одержала 50 побед в чемпионате.

– Синиша Михайлович (Болонья) одержал 100-ю победу в Серии А в карьере тренера.

– Последней командой до Аталанты, которой удавалось забить 61 мяч в первых 23-х турах чемпионата, был Ювентус в сезоне-1959/60.

– Торино во второй раз в своей истории пропустил 14 мячей в трех матчах Серии А. В первый — в январе 1959 года.

– Криштиану Роналду стал первым игроком Ювентуса, которому удалось забивать в десяти турах чемпионата Италии подряд.

– В двух матчах против Вероны в нынешнем сезоне Ювентус нанес всего три удара в створ ворот соперника и забил три мяча (2:1 и 1:2).

– Беспроигрышная серия Лацио в чемпионате достигла 18-ти матчей — рекорд клуба.

– Златан Ибрагимович (Милан) в возрасте 38 лет и 129 дней стал самым возрастным автором Дерби делла Мадоннина в Серии А.

– Ромелу Лукаку стал шестым легионером Интера, которому удалось забить в своих первых двух миланских дерби подряд после Джоркаеффа, Роналдо, Симеоне, Ибрагимовича и Милито.

– Интер во второй раз в истории смог выиграть Дерби делла Мадоннина в Серии А, уступая по ходу матча 2 мяча (первый в ноябре 1949 года — 6:5).

– Интер впервые с 1983 года выиграл у Милана четыре матча подряд в Серии А.

– Интер в четвертый раз в своей истории проиграл лишь раз после первых 23-х туров Серии А. Предыдущие три раза (1988/89, 2006/07, 2007/08) завершились выигрышем чемпионского титула.

Сборная тура

Игрок тура

Гол тура

Руслан Малиновский (Аталанта) в ворота Фиорентины:

Турнирная таблица

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 2019 — 2020

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О ФОРМА 1 Интер 23 16 6 1 48 20 28 54 2 Ювентус 23 17 3 3 44 23 21 54 3 Лацио 23 16 5 2 53 20 33 53 4 Аталанта 23 12 6 5 61 31 30 42 5 Рома 23 11 6 6 42 30 12 39 6 Верона 23 9 7 7 28 24 4 34 7 Болонья 23 9 6 8 37 36 1 33 8 Кальяри 23 8 8 7 38 35 3 32 9 Парма 23 9 5 9 31 30 1 32 10 Милан 23 9 5 9 25 31 -6 32 11 Наполи 23 8 6 9 36 34 2 30 12 Сассуоло 23 8 5 10 38 38 0 29 13 Торино 23 8 3 12 27 42 -15 27 14 Фиорентина 23 6 7 10 26 34 -8 25 15 Удинезе 23 7 4 12 20 36 -16 25 16 Сампдория 23 6 5 12 25 38 -13 23 17 Лечче 23 5 7 11 30 44 -14 22 18 Дженоа 23 4 7 12 24 43 -19 19 19 Брешия 23 4 4 15 21 42 -21 16 20 СПАЛ 23 4 3 16 17 40 -23 15

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ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 24 ТУР

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 25 ТУР

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