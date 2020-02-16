Италия

Никогда ранее в 24-м туре чемпионата Италии не встречались команды, у которых в сумме было бы 107 очков.

Центральный матч 24-го тура первенства Серии А между Лацио и Интером, еще не начавшись, вошел в книгу рекордов высшего дивизиона Италии.

Впервые в истории за то время, когда за победу начисляется 3 очка, на этой стадии чемпионата встретились команды, набравшие на двоих 107 очков (54 у Интера, 53 у Лацио). Предыдущий рекорд (106 очков) установили в сезоне-2017/18 Наполи и все тот же Лацио.

Матч Лацио — Интер начнется в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 16 февраля.

В случае победы Интер вернет себе первую строчку в турнирной таблице. Если выиграет Лацио, то станет вторым. Ничья сохранит нынешнюю расстановку и упрочит положение Ювентуса, обыгравшего Брешию.

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