Италия

Причиной такого решения стала эпидемия коронавируса в Италии.

Власти Италии издали указ, согласно которому все спортивные мероприятия в стране будут проводиться без зрителей до 3-го апреля, сообщает Football Italia.

Решение действует на все регионы, в том числе и тех, где вспышка эпидемии коронавируса не была масштабной.

Кроме того, итальянские клубы будут регулярно проверять игроков и сотрудников на коронавирус.

Всего в Италии было обнаружено более 3000 случаев коронавируса, 107 из которых привели к летальному исходу.

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