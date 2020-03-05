Причиной такого решения стала эпидемия коронавируса в Италии.
Серия А, Getty Images
05 марта 2020, 00:36
Власти Италии издали указ, согласно которому все спортивные мероприятия в стране будут проводиться без зрителей до 3-го апреля, сообщает Football Italia.
Решение действует на все регионы, в том числе и тех, где вспышка эпидемии коронавируса не была масштабной.
Кроме того, итальянские клубы будут регулярно проверять игроков и сотрудников на коронавирус.
Всего в Италии было обнаружено более 3000 случаев коронавируса, 107 из которых привели к летальному исходу.
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