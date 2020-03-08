Италия

Однако в конечном итоге от этой идеи пришлось отказаться.

Роналду на Мальте пока не будет, Getty Images

Роналду на Мальте пока не будет, Getty Images

Футбольная ассоциация Мальты подтвердила слухи о том, что Ювентус хотел сыграть свой домашний матч Лиги чемпионов против Лиона на этом острове. Однако такой вариант не был одобрен.

"Имели место неофициальные контакты с сотрудниками ассоциаций о такой возможности. Но в любом случае оговаривалось, что итальянские болельщики не смогут приехать на Мальту и что предписания мальтийских здравоохранительных органов будут соблюдены. Но с тех пор не было развития в данном вопросе", — говорится в заявлении ассоциации.

"Мы бы хотели ясно заявить, что эта возможность уже отклонена. Кроме того, подчеркиваем, что только клуб и УЕФА могут делать официальные заявления по этому вопросу".

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Ювентус уступил на выезде Лиону 0:1. Ответная встреча запланирована на 17-е марта.

Ювентус хотел перенести игру на остров, поскольку пользуется популярностью на Мальте. В Турине "бьянко-нери" будут вынужден играть без зрителей из-за вспышки коронавируса в стране.

Сегодня матчи Серии А при пустых трибунах могли быть отменены за минуту до старта игры Парма — СПАЛ, но в конечном итоге все же было принято решение играть.