Италия

Коронавирус чуть снова не сорвал матчи в элитном дивизионе Италии.

Встреча 26-го тура Серии А между Пармой и СПАЛом при пустых трибунах должна была начаться в 13:30 по киевскому времени. Но когда команды уже стояли в подтрибунном помещении под гимн "крестоносцев", а запасные уже расселись на скамейке, судья сообщил: начало игры задерживается.

Это было связано с тем, что министр спорта Италии Винченцо Спадафора поддержал призыв Ассоциации игроков приостановить Серию А. За минуту до начала игры Парма – СПАЛ он рассматривал вариант с немедленной остановкой матчей.

"Я разделяю взгляды Дамиано Томмази, президента Итальянской ассоциации игроков и присоединяюсь к его призыву приостановить футбольную лигу", — заявил Спадафора.

"Это бессмысленно – в момент, когда мы просим наших граждан о невероятных жертвах, чтобы предотвратить распространение инфекции – рисковать здоровьем игроков, арбитров, тренеров, болельщиков, которые наверняка соберутся посмотреть игры [за пределами стадиона], чтобы просто защитить интересы тех, кто вращается вокруг спорта".

Читайте также: Серия А и коронавирус: что происходит и доиграют ли чемпионат

"Другие федерации приняли разумное решение приостановить футбол в ближайшие несколько дней. Думаю, это обязанность президента Федерации футбола Италии Габриэле Гравины, подумать заново, не ожидать первого случая заражения игрока Серии А, прежде, чем начать воспринимать этот вопрос очень серьезно".

Тем не менее, матч Парма – СПАЛ все же должен начаться в 14:45 по киевскому времени.