Италия

Еще один из возможных вариантов — отдать Скудетто Ювентусу.

На заседании Федерации футбола Италии было подтверждено решение не играть матчи Серии А как минимум до третьего апреля. После этого итальянцы рассматривают разные варианты – к примеру, закончить сезон в Серии А 31 мая или же попробовать договориться с УЕФА о переносе Евро-2020.

В случае, если эти идеи не будут реализованы, ФФИ рассматривает три варианта, ни один из которых не является на данный момент приоритетным:

1. Оставить чемпионский титул неразыгранным;

2. Признать чемпионом команду, которая лидировала на момент прекращения чемпионата – Ювентус; 3.Организовать матчи плей-офф за чемпионство и плей-аут, в котором определятся вылетевшие в Серию В.



Эти варианты будут рассматриваться на следующем заседании совета Федерации футбола Италии, запланированном на 23 марта.