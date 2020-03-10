Еще один из возможных вариантов — отдать Скудетто Ювентусу.
Ювентус - Лацио, Getty Images
10 марта 2020, 19:11
На заседании Федерации футбола Италии было подтверждено решение не играть матчи Серии А как минимум до третьего апреля. После этого итальянцы рассматривают разные варианты – к примеру, закончить сезон в Серии А 31 мая или же попробовать договориться с УЕФА о переносе Евро-2020.
В случае, если эти идеи не будут реализованы, ФФИ рассматривает три варианта, ни один из которых не является на данный момент приоритетным:
1. Оставить чемпионский титул неразыгранным;
- 2. Признать чемпионом команду, которая лидировала на момент прекращения чемпионата – Ювентус;
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- 3.Организовать матчи плей-офф за чемпионство и плей-аут, в котором определятся вылетевшие в Серию В.
Эти варианты будут рассматриваться на следующем заседании совета Федерации футбола Италии, запланированном на 23 марта.