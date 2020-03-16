Италия

Заболевший коронавирусом защитник Ювентуса поблагодарил фанатов за поддержку.

Центрбек Ювентуса Даниэле Ругани был одним из первых среди топ-футболистов, заболевших коронавирусом Covid-19. Сейчас итальянец пребывает на карантине и уверяет, что ему ничего не грозит.

"Я в порядке, я всегда чувствовал себя неплохо. У меня нет симптомов, о которых пишут. Мне повезло, хоть это и стало ударом, потому что это был первый случай в нашем окружении. Надеюсь, это помогло повысить осведомленность", — цитирует Ругани Goal со ссылкой на Juventus TV.

"Это вызвало бум в медиа. Благодарю всех за сообщения поддержки. Я хорошо себя чувствую. Мы справимся с возникшей ситуацией".

Но одна проблема у Ругани все-таки есть: "У меня почти закончилось что смотреть на Netflix. Кстати, советую "Невидимый гость", это легкий и не очень продолжительный триллер".

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