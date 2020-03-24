Италия

В среду, 25 марта, игроки чемпиона Италии, у которых не обнаружен коронавирус, смогут выходить из дома.

Пауло Дибале и его подруге выходить в люди пока нельзя, фото из Твиттера Дибалы

Пауло Дибале и его подруге выходить в люди пока нельзя, фото из Твиттера Дибалы

Две недели самоизоляции игроков Ювентуса истекают в среду, 25 марта, поэтому все они, за исключением заболевших Даниэле Ругани, Блеза Матюиди и Пауло Дибалы смогут выходить из дома за продуктами или в аптеку — сообщает Gazzetta dello Sport.

При этом речь о возобновлении тренировок не идет, каждый будет заниматься по индивидуальной программе, разработанной тренерским штабом Маурицио Сарри.

Стоит отметить, что пятеро игроков Ювентуса (Криштиану Роналду, Гонсало Игуаин, Миралем Пьянич, Сами Хедира и Дуглас Коста) сейчас находятся в своих родных странах, и если решат вернуться в Италию, то им придется на те же две недели сесть на самоизоляцию.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 23 марта, закончилась самоизоляция игроков Интера, и некоторые из них тут же покинули Италию.

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