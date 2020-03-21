Италия

Бразилец получил разрешение от Ювентуса на то, чтобы покинуть самоизоляцию.

Крайний полузащитник Дуглас Коста присоединился к ряду футболистов Ювентуса, которые покинули Турин в связи с пандемией коронавируса в стране. Об этом сообщает Football Italia.

29-летний вингер получил официальное разрешение от руководства "старой синьоры" на то, чтобы вернуться в Бразилию на время 14-дневного карантина, срок которого рассчитан минимум до 25 марта.

Напомним, ранее из Италии улетели такие футболисты туринского клуба, как Гонсало Игуаин, Родриго Бентанкур, Сами Хедира и Миралем Пьянич.

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