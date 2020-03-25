Италия

Одним из 15 зараженных футболистов генуезцев был Эдгар Баррето.

Игрок Сампдории Эдгар Баррето был одним из многих инфицированных футболистов клуба, зараженных коронавирусом. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Union.

Ныне парагваец относится к числу людей, которые одолели недуг. Тем не менее футболист продолжает пребывать в изоляции.

"Тесты Баррето и его жены дали положительный результат на Covid-19 и они отбывали период изоляции. Сейчас они вполне здоровы", — заявил посол Парагвая в Италии Роберт Мелгареджо.

На данный момент Италия — вторая страна в мире по числу зараженных коронавирусом (74 386) и первая по числу смертей (7 503). За последние сутки на Апеннинах было зафиксировано более 5 тыс новых случаев и умерло 683 человека.

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