Одним из 15 зараженных футболистов генуезцев был Эдгар Баррето.
Эдгар Баррето, Getty Images
25 марта 2020, 20:35
Игрок Сампдории Эдгар Баррето был одним из многих инфицированных футболистов клуба, зараженных коронавирусом. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Union.
Ныне парагваец относится к числу людей, которые одолели недуг. Тем не менее футболист продолжает пребывать в изоляции.
"Тесты Баррето и его жены дали положительный результат на Covid-19 и они отбывали период изоляции. Сейчас они вполне здоровы", — заявил посол Парагвая в Италии Роберт Мелгареджо.
На данный момент Италия — вторая страна в мире по числу зараженных коронавирусом (74 386) и первая по числу смертей (7 503). За последние сутки на Апеннинах было зафиксировано более 5 тыс новых случаев и умерло 683 человека.
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