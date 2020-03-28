Италия

Итальянский специалист обратился к болельщикам с просьбой оставаться дома.

Коронавирус продолжает распространяться, поэтому возобновление европейского футбола находится под большим вопросом. Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо выступил с официальным обращением к фанатам из-за сложившейся ситуации.

"Привет всем, меня зовут мистер Гаттузо. Я хотел бы передать привет всем итальянцам, всем фанатам Наполи, всем европейцам и фанатам футбола во всем мире".

"Я знаю, что мы переживаем далеко не самый приятный момент. Я прошу всех вас оставаться дома. Это фундаментально, потому что наши врачи и медсестры проделывают отличную работу".

"Соболезную семьям тех, кого с нами больше нет. Учитывая многократные трагические случаи, мы должны соблюдать все правила. Я знаю, что это сложно, но каждый должен приложить усилия", — сказал Гаттузо в видеообращении в официальном Twitter-аккаунте Наполи.

Напомним, ранее в связи с распространение коронавируса в Европе к футбольной общественности обратился президент УАФ Андрей Павелко.

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