Италия

"Джаллоросси" вносят посильный вклад в поддержку самых уязвимых перед COVID-19 жителей итальянской столицы.

В пятницу, 27 марта, руководство Ромы организовало доставку продуктов и лекарств жителям Рима возрастом 75 лет и старше — сообщил официальный Твиттер "волков".

Изначально планируется, что эта акция продлится 24 часа, но может быть продолжена.

Ранее сообщалось, что заботиться об обеспечении стариков всем необходимым в Германии взялись болельщики Боруссии Д и других клубов, а в Англии к подобным волонтерам присоединился тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо.

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