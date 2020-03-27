"Джаллоросси" вносят посильный вклад в поддержку самых уязвимых перед COVID-19 жителей итальянской столицы.
Фото ФК Рома
27 марта 2020, 15:56
В пятницу, 27 марта, руководство Ромы организовало доставку продуктов и лекарств жителям Рима возрастом 75 лет и старше — сообщил официальный Твиттер "волков".
Изначально планируется, что эта акция продлится 24 часа, но может быть продолжена.
Ранее сообщалось, что заботиться об обеспечении стариков всем необходимым в Германии взялись болельщики Боруссии Д и других клубов, а в Англии к подобным волонтерам присоединился тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо.
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