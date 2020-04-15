Италия

Туринцы, похоже, рассчитывают на аргентинца в долгосрочной перспективе.

Ювентус ведет активную работу над тем, чтобы продлить соглашение с форвардом Пауло Дибалой, которое рассчитано до июня 2022 года. Об этом сообщает Tuttosport.

Мало того, что "старая синьора" надеется сохранить аргентинца в своей команде, так еще и собирается предоставить ему такие условия, чтобы он выступал за Ювентус до завершения своей карьеры.

Руководство туринского клуба планирует предложить 26-летнему Дибале зарплату в размере 7 миллионов евро в год, но из сезона в сезон оклад игрока будет увеличиваться.

Напомним, ранее легендарный форвард Ювентуса Алессандро Дель Пьеро заявил о том, что Дибала готов стать новым капитаном туринского клуба.

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