Италия

Агент и жена Мауро Икарди категорически отказалась обсуждать будущее своего мужа и клиента.

Ванда Нара, решившая вместе со своим сыном Валентино пообщаться онлайн со своими поклонниками в Инстаграм, "взорвалась" после того, как ее засыпали вопросами о будущем карьеры ее мужа Мауро Икарди — сообщает Calciomercato.

"Оставьте меня в покое с вашим Мауро! – сказала агент футболиста. – Мауро туда, Мауро сюда... У него есть свой профиль в Инстаграм, вот и задавайте свои вопросы ему напрямую. Сколько вопросов о будущем Икарди, mamma mia!"

Будущее арендованного ПСЖ у Интера до конца сезона-2019/20 Икарди совершенно неопределенно. ПСЖ может выкупить его за 70 миллионов евро, Реал возобновил интерес к его персоне, Ювентус мечтает заполучить аргентинца и даже Атлетико он интересен.

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