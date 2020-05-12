Итальянцы уверены в надобности доиграть текущий сезон.
Энрико Прециози, getty images
12 мая 2020, 06:29
Президент Дженоа Энрико Прециози заявил, что отмена текущего сезона может закончится катастрофой для многих клубов.
"В случае окончательной остановки возникнет апокалиптический сценарий. Это расстроило бы все планы тех, кто работает в мире футбола. Мы все еще ждем, чтобы понять, что будут делать телекомпании".
"Мы ждем соглашений, которые будут соблюдаться. Дженоа понесет убытки в размере от 20 до 30 миллионов евро, даже если учитывать то, что мы еще не выполнили все необходимые расчеты".
"Есть проблема с абонементами и как компенсировать их фанатам. Это было бы катастрофой", — сказал он Radio Rai.
Ранее сообщалось, что согласился продлить чемпионат и президент Брешии, который ранее был против этой идеи.