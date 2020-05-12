Италия

Итальянцы уверены в надобности доиграть текущий сезон.

Президент Дженоа Энрико Прециози заявил, что отмена текущего сезона может закончится катастрофой для многих клубов.

"В случае окончательной остановки возникнет апокалиптический сценарий. Это расстроило бы все планы тех, кто работает в мире футбола. Мы все еще ждем, чтобы понять, что будут делать телекомпании".

"Мы ждем соглашений, которые будут соблюдаться. Дженоа понесет убытки в размере от 20 до 30 миллионов евро, даже если учитывать то, что мы еще не выполнили все необходимые расчеты".

"Есть проблема с абонементами и как компенсировать их фанатам. Это было бы катастрофой", — сказал он Radio Rai.

Ранее сообщалось, что согласился продлить чемпионат и президент Брешии, который ранее был против этой идеи.