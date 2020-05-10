Президент Брешии Массимо Челлино объяснил, почему изменил свою точку зрения на целесообразность возобновления чемпионата.

"Я изменил свое мнение и присоединился к большинству, поскольку возобновление чемпионата будет очень важно как со спортивной точки зрения, так и с психологической, – цитирует Челлино Tuttomercatoweb . – Единственное, я против того, чтобы проводить матчи на нейтральных полях. Я понимаю, что сейчас в Ломбардии обстановка еще далека от идеала, но для Брешии очень важно проводить домашние матчи на родном Марио Ригамонти".

После 26-ти сыгранных матчей Брешия занимает последнее место в Серии А, на 9 очков отставая от спасительной 17-й позиции.