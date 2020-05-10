Италия 10 мая 2020, 19:07 Президент Брешии: Я за возобновление чемпионата, но только не на нейтральных полях Массимо Челлино разъяснил свою нынешнюю позицию. Массимо Челлино, Getty Images 10 мая 2020, 19:07 Президент Брешии Массимо Челлино объяснил, почему изменил свою точку зрения на целесообразность возобновления чемпионата. "Я изменил свое мнение и присоединился к большинству, поскольку возобновление чемпионата будет очень важно как со спортивной точки зрения, так и с психологической, – цитирует Челлино Tuttomercatoweb. – Единственное, я против того, чтобы проводить матчи на нейтральных полях. Я понимаю, что сейчас в Ломбардии обстановка еще далека от идеала, но для Брешии очень важно проводить домашние матчи на родном Марио Ригамонти". После 26-ти сыгранных матчей Брешия занимает последнее место в Серии А, на 9 очков отставая от спасительной 17-й позиции. Ранее Челлино выступал против возобновления сезона. Президент Брешии и сам оказался жертвой коронавируса. Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter. Команды Брешия Источники Tutto Mercato Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте