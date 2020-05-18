Италия

Игроков Лацио известили о том, что они не получат часть зарплаты за март и апрель.

На тренировочной базе Лацио в Формелло состоялся неприятный разговор между президентом "орлов" Клаудио Лотито с игроками команды по поводу сокращения зарплат.

Дискуссия, если верить Sport Mediaset, проходила очень бурно, и в итоге стороны пришли к соглашению, что футболисты не получат часть зарплаты за март и апрель. Если же первенство Серии А не возобновится в июне, то также будет снижена зарплата за май и июнь.

На данный момент Лацио отстает от Ювентуса лишь на одно очко и имеет неплохие шансы на чемпионство.

Ранее полузащитник римлян Лукас Лейва сказал, что Лацио прежде всего должен одержать победу над собой.